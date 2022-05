Italia Under 21, la lista dei convocati di Nicolato: pochissima Serie A

La lista dei convocati dell’Italia Under 21 di Nicolato: solo 13 provenienti da squadre di serie A, due dall’estero

Attraverso il proprio sito ufficiale, la FIGC ha reso noti i convocati di Nicolato per il raduno dell’Italia Under 21 azzurra in vista degli impegni di giugno con Lussemburgo, Svezia e Irlanda. Poca Serie A rappresentata con appena 13 giocatori.

Portieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Alessandro Plizzari (Lecce), Stefano Turati (Reggina);

Difensori: Raoul Bellanova (Cagliari), Andrea Cambiaso (Genoa), Simone Canestrelli (Crotone), Andrea Carboni (Cagliari), Matteo Lovato (Cagliari), Caleb Okoli (Cremonese), Fabiano Parisi (Empoli), Lorenzo Pirola (Monza), Giacomo Quagliata (Heracles Almelo), Mattia Viti (Empoli), Iyenoma Destiny Udogie (Udinese), Alessandro Zanoli (Napoli);

Centrocampisti: Edoardo Bove (Roma), Nicolò Fagioli (Cremonese), Gianluca Gaetano (Cremonese), Filippo Ranocchia (Vicenza), Nicolò Rovella (Genoa);

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Pordenone), Lorenzo Colombo (Spal), Sebastiano Esposito (Basilea), Pietro Pellegri (Torino), Emanuel Vignato (Bologna), Kelvin K. Yeboah (Genoa).