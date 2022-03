Italia Under 21, il CT Nicolato: «Il miglioramento passa delle condizioni»

Italia Under 21, il CT Nicolato: «Il nostro miglioramento passa delle condizioni fisiche dei giocatori. Speriamo che a giugno siano in forma»

Al termine della partita vinta per 1-0 contro la Bosnia, il CT dell’Italia Under 21 Paolo Nicolato ha parlato ai microfoni della Rai.

NICOLATO – «Vittoria importante, avvenuta con grande impegno. Non siamo freschi di condizione. I risultati diventano sempre più importanti, siamo verso la fine. Sappiamo che qualificarci non è facile. Dobbiamo essere umili e guardare avanti con grande determinazioni. I ragazzi vanno ringraziati. Sono consapevole della loro situazione. Spesso non riescono delle cose non per loro volontà ma per altre condizioni. Speriamo a giugno di avere una squadra in condizioni migliori. A questi livelli se non ci sei dal punto di vista fisico è sempre difficile. Sono contento della volontà che mettono quando sono un po’ in difficoltà. Giocare in Montenegro è stato molto difficile. Le condizioni del terreno erano impraticabili. Non sappiamo fare battaglia e giocare sporco. Abbiamo bisogno di giocare con qualità tecniche. Il nostro miglioramento passa soprattutto dal miglioramento delle condizioni».