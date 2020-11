Italia Under 21: Pinamonti lascia il ritiro, aggregati Pirola, Colpani, Colombo e Vignato

L’Italia Under 21 è tornata a Tirrenia dopo aver conquistato la qualificazione agli Europei 2021: Pinamonti ha lasciato il ritiro

L’Italia Under 21 è tornata a Tirrenia dopo aver staccato il pass per la qualificazione agli Europei 2021. La FIGC informa che Pinamonti ha lasciato il ritiro e che sono stati aggregati altri quattro giocatori.

«La Nazionale è rientrata nella notte da Differdange e nel pomeriggio tornerà ad allenarsi a Tirrenia in vista dell’ultimo match del girone con la Svezia che si disputerà mercoledì a Pisa (ore 17.30 – diretta su Rai 2 e Rai Radio 1). Con la qualificazione già in tasca, l’Italia cercherà comunque di chiudere in bellezza, anche per riscattare l’unica sconfitta del girone per opera dei pari età svedesi subita lo scorso 8 settembre a Kalmar.

Squalificato per la sfida con la Svezia, ha lasciato il ritiro Andrea Pinamonti, mentre, constatata la loro perdurante indisponibilità, sono stati esclusi dalla lista dei convocati i calciatori della Fiorentina Federico Brancolini e Patrick Cutrone. Si sono intanto aggregati al gruppo quattro giocatori provenienti dal ritiro dell’Under 21 ‘B’: il difensore del Monza Lorenzo Pirola, il suo compagno di club Andrea Colpani e gli attaccanti di Milan e Bologna Lorenzo Colombo ed Emanuel Vignato».