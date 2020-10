Italia, Verratti: «Centrocampo ottimo, regaliamo un sorriso ai tifosi»

Marco Verratti parla alla vigilia della gara contro la Polonia: ecco le parole del centrocampista dell’Italia in conferenza stampa

Marco Verratti, in conferenza stampa da Coverciano, parla alla vigilia della gara contro la Polonia.

PERIODO COMPLICATO – «E’ un momento complicato per tutti, bisogna fare attenzione. Dobbiamo fare al meglio il nostro lavoro per regalare un sorriso ai tifosi che non possono venire allo stadio».

ITALIA – «Abbiamo un centrocampo fatto di ottimi giocatori, tutti si fanno trovare pronti ed è questo che conta. Mancini ci ha riportato entusiasmo, è stato bravo a ricostruire e a farci giocare bene, anche con spensieratezza. Fin qui abbiamo fatto un percorso bellissimo, dobbiamo proseguire su questa strada».

CHAMPIONS LEAGUE – «Arrivare alla finale di Champions League è stato un risultato positivo, riprendere subito a giocare ci ha aiutato a dimenticare l’esito di quella partita. Il percorso in Champions mi ha aiutato a crescere ulteriormente e ora voglio dare il massimo per la Nazionale in vista degli Europei».

IMBATTIBILITA‘ – «La striscia di imbattibilità ci fa stare bene, non è un peso, anzi ci dà una spinta a proseguire sulla strada intrapresa. La Polonia ha grandi individualità, sarà un match difficile, ma conosciamo la nostra forza e come possiamo metterli in difficoltà».

ITALIANI AL PSG – «Sono felice che Florenzi e Kean siano arrivati al PSG. Sono molto legato ad Alessandro e sono felice di giocare con lui; Moise ha bisogno di un ulteriore passo per diventare ancora più forte».