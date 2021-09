Italia, Verratti e Pellegrini out con la Lituania: oggi ritorno ai club

Marco Verratti e Lorenzo Pellegrini non prenderanno parte alla sfida di mercoledì tra Italia e Lituania: il motivo

Marco Verratti e Lorenzo Pellegrini lasciano il ritiro della Nazionale. Come riferito dalla Federazione, i due non sono al meglio dal punto di vista fisico e, per questo, non prenderanno parte alla sfida di mercoledì tra Italia e Lituania, valida per le qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022. Già in giornata il ritorno ai rispettivi club di appartenenza.