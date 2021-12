Italia, via libera per Joao Pedro. E l'entourage di Mancini lo ha già chiamato...

Il capitano del Cagliari Joao Pedro ha ricevuto nei giorni scorsi l’attesa chiamata dall’entourage del ct dell’Italia Mancini

Il sogno da parte dei tifosi rossoblù (e non solo) di vedere Joao Pedro con la maglia della nazionale potrebbe concretizzarsi già a partire da gennaio. In merito alla vicenda, infatti, ci sono stati aggiornamenti importanti. Il capitano del Cagliari avrebbe ricevuto l’attesa telefonata da parte dell’entourage del tecnico Roberto Mancini al quale avrebbe garantito la massima disponibilità. Una conversazione rapida e decisa, durante la quale il numero 10 avrebbe dichiarato di essere onorato di poter giocare per l’Italia e che sarebbe pronto a formare il tridente delle meraviglie assieme a Insigne e Chiesa.

L’attaccante – secondo quanto riportato stamattina da L’Unione Sarda – potrebbe già presentarsi a Coverciano tra un mese. I vertici della nazionale e il ct, infatti, stanno organizzando proprio in questi giorni uno stage che funziona come tappa di avvicinamento ai playoff per i Mondiali. Ora c’è da completare solo l’iter burocratico per il tesseramento federale (oltre alla convocazione, ovviamente).