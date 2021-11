Italia, Zazzaroni punta su Lucca: «Uno così non sa cosa sia la paura»

Ivan Zazzaroni punta su Lorenzo Lucca per sistemare l’attacco dell’Italia in vista dei playoff mondiali

Ivan Zazzaroni, sulle pagine del Corriere dello Sport, punta tutto su Lorenzo Lucca per rialzare le sorti di un attacco azzurro che pare spuntato in vista dei playoff di qualificazione al Mondiale di Qatar 2022.

LUCCA SENZA PAURA – «L’equivoco è che, nell’Italia del Rivera Golden Boy a poco più di sedici anni, si pensa che a vent’anni un calciatore sia ancora un giovincello, e c’è anche la scusa dei Millennials. Ma no, immaginate un ragazzone di un paio di metri, forte, equilibrato, re dell’area, un nove vero non falso, un Ibra che verrà, magari. Ritenete che a Belfast avrebbe avuto paura? Uno così non sa cosa sia, la paura».