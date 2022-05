Italiano: «Un capolavoro, ora costruiamo il futuro». Le parole del tecnico della Fiorentina

Ai microfoni di Sky, Vincenzo Italiano ha parlato dopo Fiorentina Juve.

EUROPA – «In questo ultimo mese ci sono state partite non bellissime. Oggi non si poteva sbagliare, da tutto l’anno siamo in quella zona e non potevamo sbagliare. Complimenti anche a tutta Firenze per come ci ha sostenuto oggi, bravi ragazzi. Traguardo straordinario. Vero che dovevamo crescere, essere diversi, ma così era impensabile. Capolavoro. La ciliegina l’abbiam messa, siamo tutti felici».

CONSAPEVOLEZZA – «Che si stava costruendo qualcosa di interessante si è visto da inizio campionato. La squadra cresceva tra alti e bassi. Ma siamo stati costanti per punti, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Abbiamo cambiato totalmente pensiero e non è facile al primo anno. Ci sono stati momenti dove potevamo perdere fiducia ma siamo rimasti sempre attaccati lì e abbiamo ottenuto questo».

