Italiano: «Dobbiamo crescere, ci sarà molto da soffrire quest’anno»

Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro il Sassuolo

Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita persa contro il Sassuolo. Ecco le sue dichiarazioni:

MATCH CONTRO IL SASSUOLO – «E’ chiaro che, anche se siamo tanti all’esordio nella massima serie, non fa piacere perdere perché penso che abbiamo tenuto bene il campo per sessanta minuti. Abbiamo tenuta testa ad una squadra che lavora insieme da 3 anni mentre noi siamo nati solamente 15 giorni fa. E’ normale che ci siano difficoltà al momento. La base è buona, sono ragazzi di novità. Sarà importante il lavoro quotidiano e miglioreremo sicuramente con il tempo. Ci dobbiamo comunque adeguare immediatamente alla Serie A»

GIOCO SPEZIA – «Dobbiamo cercare di tenere di più la palla perché consegnarla all’avversario richiede grande sacrificio per recuperarla. Dobbiamo aggredire in maniera molto più feroce. Dobbiamo crescere. Avremo momento in cui soffriremo e lo dovremo fare di squadra. Dovremo essere in grado di dimostrare di saper tenere la palla».

MERCATO – «Non mi interessa che chi verrà abbia 35 o 18 anni. Mi interessa che venga con l’entusiasmo giusto e che sappia di arrivare in un contesto in cui ci sarà tanto da soffrire. Vedremo chi riusciremo a portare a Spezia».