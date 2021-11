Italiano: «Juve? So quanto Firenze ci tiene a questa sfida. Abbiamo entusiasmo»

Vincenzo Italiano ha parlato ai canali social della Fiorentina in vista della sfida contro la Juventus: le sue dichiarazioni

Intervenuto nel corso di una diretta sui canali social ufficiali della Fiorentina, Vincenzo Italiano ha parlato in vista della sfida di sabato contro la Juventus. Di seguito le sue parole.

JUVENTUS – «Abbiamo superato l’ostacolo della partita precedente, dopo le sconfitte non è sempre scontato ripartire e rimediare. Siamo stati bravi a farlo, adesso abbiamo di fronte una delle squadre più forti che in Italia, per tanti anni a parte l’anno scorso, ha dominato la scena. Sappiamo che affrontiamo una squadra di altissimo livello che in coppa è riuscita a ripartire e a vincere, quindi per noi sarà una partita dura. La stiamo preparando bene, la vittoria contro lo Spezia ci ha aiutato a lavorare con entusiasmo e so quanto ci tenga Firenze a questa sfida».

STRATEGIE – «Dobbiamo cercare di affrontarla con la giusta attenzione, determinazione, cercando di fare risultato perchè è quello che conta tantissimo. Dovremo essere bravi nel difendere perchè hanno giocatori bravi nell’uno contro uno, anche a campo aperto, difficili da affrontare. Servirà un mix di tutte queste qualità e componenti per cercare di fare risultato».

ATTEGGIAMENTO – «Nelle prime gare abbiamo approcciato come piace a me, con grande furore e grande qualità. Anche nell’ultima siamo stati bravi perchè dovevamo rimediare a una sconfitta. Dobbiamo cercare di farlo durante lunghi tratti della partita, però tutto sommato sono contento, mi piace veder giocare la Fiorentina in questo momento».