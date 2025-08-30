Jackson Juventus, parti lontane: l’attaccante del Chelsea è a un passo da quel club: le ultimissime

Jackson Juventus, Bayern Monaco in pressing su Nicolas Jackson, bianconeri defilati. Le ultimissime

La trattativa per Nicolas Jackson, attaccante senegalese classe 2001 del Chelsea, entra nelle ore decisive. Secondo le indiscrezioni riportate dal giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano, il Bayern Monaco sarebbe pronto ad accelerare per chiudere l’operazione entro lunedì, anticipando così la concorrenza dei club di Premier League.

Bayern Monaco, obiettivo chiusura prima del Deadline Day

Il club bavarese, alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo, considera Jackson il profilo ideale per aumentare profondità e soluzioni in attacco. Dotato di grande velocità, fisicità e capacità di attaccare la profondità, l’ex Villarreal è reduce da una stagione in cui ha mostrato lampi di talento e margini di crescita importanti. L’intenzione del Bayern è definire l’accordo con il Chelsea prima del Deadline Day, evitando aste dell’ultimo minuto.

Juventus, interesse mai concretizzato

Nelle scorse settimane il nome di Jackson era stato accostato anche alla Juventus, che lo aveva valutato come alternativa a Randal Kolo Muani (attaccante francese del Paris Saint-Germain). Tuttavia, l’operazione non è mai entrata in una fase avanzata. La dirigenza bianconera, guidata dal direttore sportivo Damien Comolli, ha preferito concentrarsi su altri obiettivi, consapevole che il Chelsea non avrebbe accettato facilmente la formula del prestito, ritenuta la più sostenibile per le casse del club torinese.

L’inserimento decisivo del Bayern

L’offensiva del Bayern ha di fatto escluso qualsiasi possibilità per le squadre italiane. Le cifre e le condizioni richieste dal Chelsea hanno riportato la trattativa su livelli economici fuori portata per la Serie A. Per la Juventus, Jackson avrebbe rappresentato un innesto di qualità accanto a Dusan Vlahovic (centravanti serbo) e Jonathan David (punta canadese del Lille), ma le dinamiche di mercato hanno preso una direzione diversa.

Bayern favorito nella corsa

A oggi, il Bayern Monaco appare nettamente in vantaggio per assicurarsi Jackson, con l’obiettivo di bruciare sul tempo i club inglesi già interessati. Se l’operazione dovesse andare in porto, il senegalese potrebbe diventare un’arma importante nello scacchiere offensivo del tecnico bavarese, garantendo imprevedibilità e profondità alla manovra.