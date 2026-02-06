James Rodriguez trova una nuova squadra! Destinazione a sorpresa per il colombiano, ecco dove giocherà

James Rodriguez ha trova una nuova squadra! Ecco dove si trasferisce il colombiano, destinazione a sorpresa

Nuova tappa, nuovo continente, stessa classe cristallina. Il futuro di James Rodriguez si tinge a stelle e strisce. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato rilanciate da Fabrizio Romano, il trequartista colombiano ha sciolto le riserve sul suo futuro, raggiungendo un accordo verbale totale per il trasferimento al Minnesota United. L’operazione è in dirittura d’arrivo e si concretizzerà con la formula del tesseramento da svincolato. James è pronto a sbarcare in MLS senza costi di cartellino per la franchigia americana.

Il profilo: il genio mancino cerca il rilancio

Per il campionato statunitense si tratta dell’ennesimo innesto di lusso. James Rodriguez è uno dei numeri 10 più puri dell’ultimo decennio. Dotato di un sinistro fatato, visione di gioco periferica e una tecnica individuale sopraffina, il colombiano cerca negli USA quella continuità e quella centralità nel progetto che gli sono mancate nelle ultime stagioni europee e sudamericane. A 34 anni (nel 2026), James ha ancora la voglia di disegnare calcio e di essere protagonista, specialmente in un anno solare che vede gli occhi del mondo puntati sul Nord America per i Mondiali.

I dettagli della trattativa

Stando a quanto riportato, le parti stanno lavorando febbrilmente in queste ore per definire gli ultimissimi dettagli burocratici e contrattuali prima di procedere con le firme ufficiali. Non ci sono più ostacoli insormontabili: la volontà del giocatore di intraprendere questo nuovo capitolo è chiara. Per il Minnesota United, l’arrivo di James rappresenta il colpo più mediatico e tecnicamente rilevante della storia. L’Allianz Field è pronto ad accogliere il suo nuovo idolo: il sipario sulla nuova avventura americana di James Rodriguez sta per alzarsi.