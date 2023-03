Jankto rivela: «Il mondo del calcio è omofobo, ma non mi pento del mio coming out»

Jakub Jankto, centrocampista con un passato anche in Serie A, è tornato a parlare del suo coming out: ecco cosa ha rivelato

Jakub Jankto è tornato a parlare così del suo coming out ai microfoni di Sky TG 24.

LE PAROLE – «Ho fatto coming out prima per me stesso e poi per aiutare gli altri. Quanto ci ho pensato? Lo sapevo sin da piccolo, però tendi a dire ‘posso continuare in qualche maniera’. Diciamo che il mondo calcistico è un po’ omofobo, l’ho detto tante volte e lo sappiamo tutti, però mi è venuto improvvisamente, non era qualcosa di programmato. Mi è venuto così e non mi dispiace di averlo fatto. Finalmente posso fare quello che voglio e sono felicissimo».