Jankto: «Vorrei tornare a giocare ma la priorità ora è la salute»

Il centrocampista della Sampdoria Jankto scalpita per tornare in campo: «Ma prima la salute». Le sue parole

Jakub Jankto scalpita per tornare in campo e concludere la stagione, ma con l’emergenza Coronavirus ancora in corso è bene escludere prioritariamente ulteriori rischi per la salute di tifosi e addetti ai lavori. Le parole del centrocampista a Sampnews24.com

TORNARE IN CAMPO – «Sicuramente vorrei giocare sul campo. Ma ora la priorità è un’altra: la salute della gente. Torneo eSports durante la quarantena? La Sampdoria mi ha mandato una convocazione e sono felice di rispondere presente. Cercherò di fare sempre il massimo, come sul campo».