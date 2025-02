Jeda su Cagliari Juve: «Io ho conosciuto Thiago Motta da vicino e posso dirvi che ha quel vantaggio» – VIDEO

Jeda, ex attaccante rossoblu, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione a Juventusnews24 in vista di quello che sarà il match contro il Cagliari

A due giorni dalla sfida tra Cagliari e Juve, presso il format Tribuna Juve di Juventusnews24.com, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione l’ex attaccante rossoblu Jeda.

Hai conosciuto Thiago Motta? Che tipo di allenatore, che tipo di personalità ha?

«Io l’ho conosciuto da giocatore. È stato un giocatore eccellente, di grande personalità e qualità. È stato segnato un po’ da infortuni, ma da quando è venuto in Italia si è ritrovato e ha dimostrato tutto il suo valore. Come allenatore io l’ho apprezzato molto a Bologna, perché ha fatto un lavoro davvero eccellente. Nessuno si aspettava quei risultati a Bologna, con una squadra con tutto rispetto per il Bologna, una società importante e gloriosa. I risultati ottenuti da lui a Bologna, anche valorizzando tanti tanti giocatori che erano conosciuti, se possiamo dire, è stato davvero un lavoro eccezionale. Tanto che gli è valso la chiamata bianconera. Sia per un giocatore che per un allenatore, andare alla Juventus in un ambiente, una squadra importante, blasonata come la Juventus non è un qualcosa di semplice. Non è un qualcosa che puoi dire va bene, chiamiamo tizio che intanto farà bene. È il nome di una società, c’è il blasone, ci sono le pressioni che sono tante, ci sono una serie di fattori che poi incidono su questo. Non è così semplice, non è facile come tutti potevano pensare all’inizio. Secondo me può anche essere l’allenatore per la Juventus, però in questo momento ha bisogno di soffrire un po’ e cercare di capire più in fretta possibile l’ambiente in cui si trova».