Jimenez svela: «Futuro? Concentrato sul Bournemouth, ma il mio sogno è di tornare al Real Madrid! Al Milan…»

L’ex terzino del Milan, ora al Bournemouth, Alex Jimenez, si racconta così e parla del suo ottimo momento di forma: poi si sofferma sul proprio futuro

Intervistato dal Mundo Deportivo, Alex Jimenez, terzino del Bournemouth, ammette come tra i suoi sogni ci sia quello di un ritorno al Real Madrid.

IL MIO MOMENTO – «Segnare il mio primo gol da professionista è stato un sogno che si è avverato, e sono così felice di averlo fatto contro una grande squadra come il Liverpool e perché ci ha aiutato a vincere. Non vedevo l’ora di segnare il mio primo gol».

DIFFERENZA DI GIOCO IN INGHILTERRA – «Sì, in Italia la media è decisamente più bassa perché lì giocano un calcio molto più tattico rispetto alla Premier League. Qui è molto più fisico, con un gioco serrato, e bisogna essere in ottima forma fisica. Dato il mio stile di gioco, mi sento più a mio agio e mi trovo bene in Premier League».

IL TRASFERIMENTO AL BOURNEMOUTH – «Non credo che avrei avuto il minutaggio che volevo al Milan in questa stagione, e poi si è presentata questa opportunità. L’ho vista come un’opportunità e credo di starla sfruttando al meglio».

COSA MI HA CONVINTO AD ACCETTARE? – «Ho apprezzato molto il fatto che l’allenatore fosse spagnolo (Andoni Iraola) perché pensavo potesse aiutarmi a inserirmi nella squadra. Alla fine, cambiare lingua e paese fa la differenza. E poi, mi è sempre piaciuto guardare le partite di Premier League, e mi sembravano una squadra divertente a giudicare da quello che ho visto la scorsa stagione».

TEMPO LIBERO – «Mi piace guardare molte partite di calcio, soprattutto quelle della Premier League. E poi anche quelle della Champions League durante la settimana».

NAZIONALE – «Cerco di non pensarci troppo, ma so che quest’estate ci sono i Mondiali e lavoro duro ogni giorno per cercare di convincere Luis De la Fuente che sono una possibile opzione per la squadra. Sono più concentrato sul Bournemouth e sulla quotidianità, ma… perché no?».

IRAOLA – «È una persona davvero fantastica, gli voglio molto bene e sono molto felice di lui».

FUTURO IN UNA BIG? «Non so cosa ne pensi, ma è possibile. Il mio contratto scade questa stagione e, in definitiva, la decisione spetta al club».

IDOLI DA BAMBINO – «Ho sempre ammirato Carvajal perché ho trascorso molti anni al Real Madrid. E anche Alexander-Arnold, Davies e Theo Hernández, con cui ho avuto la fortuna di giocare al Milan».

ARBEOLA – «Sa gestire bene la squadra e ha le idee chiare su cosa vuole fare».

UN MIO RITORNO AL REAL MADRID? – «In questo momento sono concentrato sul Bournemouth, su questa stagione, ma tornare sarebbe un sogno per me perché sono cresciuto lì ed è il posto in cui ho imparato quello che sono ora».

NICO PAZ PRONTO PER IL REAL? – «Sì, è pronto. È stato molto bravo la scorsa stagione e in questa ha fatto un altro passo avanti. Mi è sempre piaciuto e sarei molto felice per lui se tornasse a Madrid».

DOVE GIOCHERO’ L’ANNO PROSSIMO? – «Al momento, tutto quello che so è che ho un contratto con il Bournemouth e sono molto felice qui».

OBIETTIVI PERSONALI – «In questo momento, la Coppa del Mondo è ciò che mi passa per la testa. Sono incredibilmente emozionato perché sarebbe un sogno che si avvera rappresentare il mio Paese in una Coppa del Mondo».