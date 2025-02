Joao Felix, gol al debutto per prendersi il Milan: ora servirà continuità me se il buongiorno si vede dal mattino... Le pagelle

Le pagelle di Joao Felix in Milan Roma di Coppa Itali: dal suo ingresso in campo al gol del 3-1 passano pochi minuti e fa esplodere San Siro

12′ per far esplodere per la prima volta San Siro: sono i minuti passati dall’ingresso in campo di Joao Felix ieri sera nel quarto di finale di Coppa Italia Milan Roma alla rete del 3-1, un pregevole pallonetto a scavalcare il portiere. Il portoghese le qualità le ha sempre avute, ora deve dimostrare di essere un giocatore continuo, ma l’inizio fa ben sperare i rossoneri. Di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7.5 – «Dentro per Pulisic, costringe al giallo Kone e imbuca con il colpo sotto il 3-1 infiammando San Siro. Disegna calcio: se questo è il biglietto da visita…».

CORRIERE DELLO SPORT 7 – «Uno scavetto delizioso per bagnare l’esordio con una rete. Conceiçao vuole che giri attorno a Gimenez. L’intesa sempre naturale».

TUTTOSPORT 7 – «Con una carezza di classe pura batte Svilar».

CORRIERE DELLA SERA 7 – «Tocco di gran classe sul 3-1 e non solo quello. Può trovare molto spazio in squadra».

LA REPUBBLICA 7 – «Il primo gol col cucchiaio, 13 minuti dopo il debutto».