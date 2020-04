Jorginho: «Al Chelsea sono stato criticato perchè pupillo di Sarri»

Jorginho ha rilasciato una lunga ed interessante intervista a FourFourTwo parlando della sua esperienza al Chelsea

Lunga ed interessante intervista da parte di FourFourTwo a Jorginho, centrocampista del Chelsea e della Nazionale. L’ex Napoli ha ripercorso la sua esperienza ai Blues ricordando le critiche inizialmente ricevute.

SARRI – «L’anno scorso ho ricevuto molte critiche perché sono arrivato con un allenatore che mi voleva. Ho sempre visto le opinioni dei tifosi come uno stimolo. Stavolta mi hanno dato ulteriore forza perchè dentro di me sapevo che non avevano ragione. Ho lavorato in silenzio per dimostrare che si sbagliavano, l’ho sempre fatto perchè per me le cose non sono mai state facili. Mi è successo anche altrove che in certe situazioni vengano fuori dubbi e incertezze. Ti chiedi se sia giusto restare, se c’è spazio per te, ma poi sono il tipo di persona che decide di accettare la sfida e non si tira mai indietro».

LAMPARD – «Ha sempre parlato molto bene di me da quando è tornato qui. Lo ringrazio per la sincerità che mi ha mostrato. E’ una leggenda all’interno del club e le persone ascoltano quello che dice. Ho capito che la gente iniziava a guardarmi con occhi diversi e ad avere attenzione alle cose che faccio in campo. Ho dato del mio meglio per aiutare la squadra».