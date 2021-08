Jorginho: «Supercoppa meritata, non male questo feeling con i rigori...»

Jorginho protagonista anche nel successo del Chelsea contro il Villarreal in Supercoppa Europea: ecco le sue parole a fine gara

Ancora un trionfo in questa fantastica stagione per Jorginho, in gol dal dischetto anche nella Supercoppa Europea tra Chelsea e Villarreal. Ecco le sue parole rilasciate ad Amazon Prime Video al termine del match

SUPERCOPPA – «Non male questo feeling con i rigori… Fantastico quando vinci con un gruppo di ragazzi meravigliosi che lavorano tanto l’uno per l’altro. Villarreal buonissima squadra, ma abbiamo meritato di vincere»

PREMIER LEAGUE – «Non dobbiamo lasciare punti per strada come successo l’anno scorso, dobbiamo dare continuità e mantenere umiltà e intensità»