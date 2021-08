Al Windsor Park di Belfast si assegna la Supercoppa Europea tra Chelsea e Villarreal: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Appuntamento al Football National Stadium di Windsor Park in Belfast per la sfida tra Chelsea e Villarreal che mette in palio la Supercoppa Europea 2021. I Blues trionfatori della Champions League affrontano il submarino amarillo di Unai Emery.

Sintesi Chelsea Villarreal 0-0

1′ – Inizia la sfida del Windsor Park

6′ – Werner pericoloso – Corner di Ziyech, colpo al volo di Werner sul secondo palo ma Asenjo è reattivo

9′ – Ci prova Kanté da fuori – Bel destro del francese dalla distanza, Asenjo tocca ma l’arbitro non assegna il calcio d’angolo

15′ – Villarreal timido – Primo quarto d’ora senza squilli per gli spagnoli, concentrati soprattutto nell’occupazione dello spazio difensivo

19′ – Asenjo sempre sicuro – Manovra avvolgente dei Blues, cross insidioso da destra di Ziyech ma il numero uno amarillo intercetta perfettamente

Chelsea-Villarreal 0-0: risultato e tabellino

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Zouma, Chalobah, Rudiger; Hudson-Odoi, Kanté, Kovacic, Alonso; Ziyech, Havertz; Werner. A disposizione: Kepa, Christensen, Thiago Silva, Abraham, Pulisic, Loftus-Cheek, Mount, Chilwell, James, Azpilicueta, Emerson. All. Tuchel

VILLARREAL (4-3-3): Asenjo; Foyth, R. Albiol, Pau Torres; Pedraza; Trigueros, Capoue, Alberto Moreno; Pino, Gerard Moreno, Dia. A disposizione: Rulli, Gaspar, Morlanes, Alcacer, Iborra, Estupinan, Cuenca Barreno, Raba, Pena, Mandi, Moi Gomez, Nino. All. Emery.

ARBITRO: Karasev