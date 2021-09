Jorginho Juventus, il retroscena dell'agente: «C'è stata la possibilità di andare in bianconero...»

L’agente di Jorginho ha rivelato un retroscena sul possibile approdo del brasiliano in bianconero

Ai microfoni di Radio Bianconera, durante ‘Fuori di Juve’, è intervenuto l’agente di Jorginho, Joao Santos. Di seguito riportate le sue dichiarazioni.

JORGINHO ALLA JUVE – «Nel passato, quando c’era Sarri, c’è stata la possibilità che lui venisse alla Juventus. Il direttore della Juventus aveva fatto un sondaggio, era una possibilità. Credo che quest’anno per il Pallone d’Oro abbia opportunità importanti perché ha vinto la Champions e l’Europeo. Magari noi pensiamo sempre ad altri giocatori come Messi e Cristiano Ronaldo, ma nessuno ha vinto come Jorginho quest’anno. Il segreto dell’Italia è stato il gruppo, non solo gli undici giocatori ma tutto il gruppo nel complesso. Speriamo che questa filosofia possa essere utile anche al Mondiale».