Jorginho, le pagelle dei quotidiani sportivi: «Due rigori e saremmo già in Qatar. Male.»

I tre quotidiani sportivi hanno bocciato pesantemente la prestazione di Jorginho di ieri con l’Italia: pesa il rigore fallito

Jorginho pesantemente bocciato dai tre quotidiani sportivi. Ecco le pagelle del centrocampista da parte di Gazzetta, Corriere dello Sport e Tuttosport.

GAZZETTA DELLO SPORT – «No, Jorginho. Per battere quel rigore ci volevano tre attributi e tu li hai, ma devi anche pensare che gli ultimi (Inghilterra e Svizzera) li hai sbagliati. Due rigori e saremmo già in Qatar. Male maluccio anche prima. Ma hai la testa per ripartire». Voto 4.5

CORRIERE DELLO SPORT – «Deve correre e faticare per liberarsi dal controllo costante di Shaqiri, ma è l’unico centrocampista che riesce a giocare. Troppo pesante la responsabilità del rigore. Va con la tensione addosso sul dischetto e tira alle stelle». Voto 5.

TUTTOSPORT – «Continua, dopo quello in finale e quello di Basilea, la maledizione dei rigori. Pesantissimi questi due errori con la Svizzera. Cerca di cucire la manovra ma le distanze con i compagni non sono quelle giuste e così anche lui è meno efficace». Voto 4.