Jorginho ricorda: «Persi il posto con Benitez perchè non mi allenai per un mese»

Jorginho ha ricordato i suoi anni al Napoli durante una diretta Instagram con Gli Autogol: questo il retroscena svelato dal centrocampista

Nel corso di una diretta Instagram con gli Autogol, Jorginho ha svelato un retroscena legato ai tempi del Napoli con Benitez in panchina. Le sue parole.

NAPOLI – «A Napoli ho trascorso anni importanti, ricordo la finale vinta di Coppa Italia, quando a Roma vennero a vedermi anche mia madre e mia moglie, è stata un’emozione grandissima».

SARRI – «Grandissimo tecnico, ha una preparazione incredibile, sa praticamente tutto, ha una risposta per ogni cosa che chiedi. Con lui sai sempre cosa fare in campo, a livello tattico è strepitoso».

BENITEZ – «Al primo anno di Napoli dopo sei mesi decisi di andare in vacanza in Brasile, per un mese non feci niente, non mi allenai e mangiai tanto. Quando tornai a Napoli ero completamente fuori forma e persi la fiducia di Benitez, persi il posto da titolare, il tecnico aveva ragione, c’erano compagni nettamente più in forma di me. Tornando indietro non farei mai più quel mese».