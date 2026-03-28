Joselu, addio Qatar: c’è la scelta dell’attaccante ex Real Madrid! Ecco dove andrà a giocare dal prossimo anno. La rivelazione

Arrivano novità sul futuro di Joselu, attaccante spagnolo ex Real Madrid oggi in forza all’Al Gharafa. Secondo quanto rilanciato da Matteo Moretto e Fabrizio Romano, il centravanti avrebbe deciso di lasciare il club qatariota nella prossima finestra estiva.

Nuovo capitolo in arrivo per l’attaccante spagnolo

La scelta sarebbe quella di liberarsi e iniziare una nuova avventura, con i primi colloqui già avviati con altri club interessati al suo profilo. Al momento non sono ancora emersi dettagli sulla prossima destinazione.

Contratto in scadenza e scenario di mercato aperto

Il contesto contrattuale rende credibile questo scenario: Reuters aveva riferito nel 2024 che Joselu aveva firmato con l’Al Gharafa un contratto biennale. Ora, quindi, l’uscita a fine stagione si inserisce in una situazione di mercato pienamente aperta.

🚨🇪🇸 Joselu has decided to leave Al Gharafa as free agent and join new club in the summer transfer window.



Talks with new clubs have started in order to open new chapter of his career.



Decision made for former Real Madrid player. @MatteMoretto 🫱🏻‍🫲🏼 pic.twitter.com/kYK0SKdDRG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 28, 2026

PAROLE – «🚨🇪🇸 Joselu ha deciso di lasciare l’Al Gharafa a parametro zero e di unirsi a un nuovo club nella finestra di mercato estiva.

Sono iniziati i colloqui con nuovi club per aprire un nuovo capitolo della sua carriera.

Decisione presa per l’ex giocatore del Real Madrid.».