Calciomercato
Joselu, addio Qatar: c’è la scelta dell’attaccante ex Real Madrid! Ecco dove andrà
Joselu, addio Qatar: c’è la scelta dell’attaccante ex Real Madrid! Ecco dove andrà a giocare dal prossimo anno. La rivelazione
Arrivano novità sul futuro di Joselu, attaccante spagnolo ex Real Madrid oggi in forza all’Al Gharafa. Secondo quanto rilanciato da Matteo Moretto e Fabrizio Romano, il centravanti avrebbe deciso di lasciare il club qatariota nella prossima finestra estiva.
Nuovo capitolo in arrivo per l’attaccante spagnolo
La scelta sarebbe quella di liberarsi e iniziare una nuova avventura, con i primi colloqui già avviati con altri club interessati al suo profilo. Al momento non sono ancora emersi dettagli sulla prossima destinazione.
Contratto in scadenza e scenario di mercato aperto
Il contesto contrattuale rende credibile questo scenario: Reuters aveva riferito nel 2024 che Joselu aveva firmato con l’Al Gharafa un contratto biennale. Ora, quindi, l’uscita a fine stagione si inserisce in una situazione di mercato pienamente aperta.
🚨🇪🇸 Joselu has decided to leave Al Gharafa as free agent and join new club in the summer transfer window.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 28, 2026
Talks with new clubs have started in order to open new chapter of his career.
Decision made for former Real Madrid player. @MatteMoretto 🫱🏻🫲🏼 pic.twitter.com/kYK0SKdDRG
PAROLE – «🚨🇪🇸 Joselu ha deciso di lasciare l’Al Gharafa a parametro zero e di unirsi a un nuovo club nella finestra di mercato estiva.
Sono iniziati i colloqui con nuovi club per aprire un nuovo capitolo della sua carriera.
Decisione presa per l’ex giocatore del Real Madrid.».