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Joselu, addio Qatar: c’è la scelta dell’attaccante ex Real Madrid! Ecco dove andrà

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Published

2 ore ago

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Joselu

Joselu, addio Qatar: c’è la scelta dell’attaccante ex Real Madrid! Ecco dove andrà a giocare dal prossimo anno. La rivelazione

Arrivano novità sul futuro di Joselu, attaccante spagnolo ex Real Madrid oggi in forza all’Al Gharafa. Secondo quanto rilanciato da Matteo Moretto e Fabrizio Romano, il centravanti avrebbe deciso di lasciare il club qatariota nella prossima finestra estiva.

Nuovo capitolo in arrivo per l’attaccante spagnolo

La scelta sarebbe quella di liberarsi e iniziare una nuova avventura, con i primi colloqui già avviati con altri club interessati al suo profilo. Al momento non sono ancora emersi dettagli sulla prossima destinazione.

Contratto in scadenza e scenario di mercato aperto

Il contesto contrattuale rende credibile questo scenario: Reuters aveva riferito nel 2024 che Joselu aveva firmato con l’Al Gharafa un contratto biennale. Ora, quindi, l’uscita a fine stagione si inserisce in una situazione di mercato pienamente aperta.

PAROLE – «🚨🇪🇸 Joselu ha deciso di lasciare l’Al Gharafa a parametro zero e di unirsi a un nuovo club nella finestra di mercato estiva.
Sono iniziati i colloqui con nuovi club per aprire un nuovo capitolo della sua carriera.
Decisione presa per l’ex giocatore del Real Madrid.».

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