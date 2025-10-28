Josep Martinez, tragedia per il portiere dell'Inter! Investito un uomo di 81 anni in carrozzina. Cosa è successo? - Calcio News 24

Josep Martinez incidente: il portiere dell’Inter coinvolto in una tragedia alle porte di Milano

Un grave incidente ha visto coinvolto il portiere dell’Inter Josep Martinez, gettando nello sconforto l’ambiente nerazzurro e l’intero mondo del calcio italiano. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il giocatore spagnolo è rimasto coinvolto in un drammatico episodio avvenuto nei pressi di Appiano Gentile, alle porte di Milano. L’incidente ha purtroppo causato la morte di un uomo di 81 anni, che si trovava su una carrozzina elettrica.

Le prime ricostruzioni sull’incidente di Josep Martinez parlano di un impatto particolarmente violento, avvenuto mentre il portiere stava transitando in auto lungo una strada della zona. L’anziano, secondo le testimonianze e le indagini preliminari, avrebbe improvvisamente perso il controllo del suo mezzo elettrico, invadendo la carreggiata proprio nel momento in cui sopraggiungeva la vettura guidata dal giocatore.

Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, l’uomo non ce l’ha fatta. Sul posto sono arrivati tempestivamente i Carabinieri, un’ambulanza e un’eliambulanza, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Il decesso dell’anziano è stato constatato sul luogo dell’incidente, sotto gli occhi attoniti dello stesso Martinez, apparso profondamente scosso dall’accaduto.

Josep Martinez incidente: il gesto del portiere e la reazione dell’Inter

Fonti vicine alla società raccontano che Josep Martinez, dopo l’incidente, si è immediatamente fermato per prestare soccorso alla vittima, collaborando con le autorità e fornendo la propria versione dei fatti con piena disponibilità. Un comportamento che testimonia la sensibilità del calciatore, che ora si trova comprensibilmente sotto shock.

L’Inter è stata prontamente informata dell’accaduto e ha scelto di mantenere il massimo riserbo, in attesa che vengano completati gli accertamenti ufficiali. La società nerazzurra, insieme ai compagni di squadra, ha espresso vicinanza al proprio giocatore, sottolineando la volontà di rispettare il dolore di tutte le persone coinvolte.

Attesa per gli sviluppi

Al momento, le autorità stanno proseguendo con gli approfondimenti necessari per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente di Josep Martinez. Gli inquirenti non escludono l’ipotesi di un malore improvviso da parte dell’anziano, che avrebbe perso il controllo della carrozzina elettrica. Nel frattempo, il mondo del calcio si stringe attorno al portiere spagnolo, profondamente segnato da una tragedia che va ben oltre lo sport.

