Jovic all’Udinese? La pazza idea della famiglia Pozzo per sostituire quel giocatore. La situazione di mercato

Jovic all’Udinese? La grande pazzia della famiglia Pozzo per portare l’ex centravanti del Real Madrid (ad oggi al Milan). Ecco le novità

Secondo quanto riportato da Mondo Udinese, il calciomercato Udinese potrebbe essere subito protagonista in questa estate: soprattutto considerando la rivoluzione che ci sarà in attacco (soprattutto per il centravanti).

Infatti se da una parte è certa la partenza di Lucca, dall’altra invece ci potrebbe essere l’acquisto di Jovic (oggi al Milan e prossimo a partire): ex Real Madrid che ha voglia di rifarsi.