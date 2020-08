Juan Jesus: «Futuro al Cagliari? Vediamo che succede…»

Juan Jesus ha parlato ai microfoni di Sky Sport commentando l’incredibile sconfitta del Barcellona

Juan Jesus ha parlato ai microfoni di Sky Sport il giorno dopo l’incredibile sconfitta del Barcellona in Champions League. Queste le parole del difensore brasiliano.

ROMA BARCELLONA – «È una partita indimenticabile. Abbiamo preparato quella gara come una battaglia. Negli ultimi tre allenamenti abbiamo fatto benissimo e giocato di squadra. Si può battere il Barcellona solo di squadra. Non è possibile mettere in discussione Messi, se lo lasci giocare può fare quello che vuole e vincere da solo».

MESSI – «Come l’ho fermato? Ero un po’ nervoso. Grazie ai compagni, De Rossi, Manolas e Kolarov, che mi hanno incoraggiato, mi hanno detto di fare la mia partita senza paura».

FUTURO – «Futuro in Sardegna? Buon Ferragosto a tutti. Quest’anno è un anno atipico, speriamo tutto possa andare bene da qui in poi. E sul futuro quello che succede, succede».