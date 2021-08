Juan Jesus Napoli: idea parametro zero per Spalletti

Il Napoli lavora alla caccia di un difensore e pensa a Juan Jesus, svincolato dalla Roma: ecco l’ultima idea di Giuntoli e Spalletti

Il Napoli deve rimpinguare la difesa dopo la partenza in prestito di Luperto: il prodotto del vivaio via in prestito per l’ennesima volta e torna ad Empoli. Gli azzurri dunque devono trovare un sostituto.

Come riportato da Sportitalia, Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli avrebbero pensato a Juan Jesus: il brasiliano, grande conoscitore della Serie A, è svincolato dalla Roma e potrebbe essere un’opportunità.