Jugovic: «Juve, puoi vincere la Champions: vi spiego cosa manca»

L’ex centrocampista della Juventus Vladimir Jugovic ha parlato della sua Juve e delle differenze con la squadra attuale

Vladimir Jugovic, eroe bianconero con la Champions League vinta nel ’96, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, dicendo la sua sulla Juventus.

ALLENATORE – «Se cambi, non è facile iniziare forte: ci vuole tempo, la rosa è ancora in costruzione e ci sono anche alcuni giovani. In ogni caso, sono fiducioso. E sposo l’idea di dare fiducia a un ragazzo come Andrea, uno che ha fatto la storia bianconera. Posso pensare che abbiano fatto questa scelta per dare una svolta e tracciare una linea divisoria con le gestioni precedenti: è una novità intrigante, credo lo sia anche per i tifosi».