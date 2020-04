Jugovic: «Mi auguro che la Juve vinca la Champions il prima possibile. Se la merita»

Vladimir Jugovic ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport di Khedira ma non solo. Queste le parole dell’ex centrocampista

Vladimir Jugovic, ex centrocampista della Juventus, fu l’autore del rigore che consegnò l’ultima Champions League ai bianconeri nel 1996. Stamani è stato intervistato da Gazzetta.

CHAMPIONS DEL ’96 – «Quante volte me l’hanno ricordata? Tante, tantissime, ma non mi infastidisce perché è il mio destino: sono felice e orgoglioso di essere nella storia della Juve e nel cuore dei tifosi. Non ero nemmeno il quinto rigorista, ma è capitato comunque a me: evidentemente qualcuno dall’alto mi ha regalato l’emozione che conserverò sempre».