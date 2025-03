Claudio Ranieri, Julio Sergio: «Lui è al livello di Ancelotti, Mourinho e Guardiola. E adesso la Roma può arrivare a questo obiettivo»

Le parole di Julio Sergio, ex portiere brasiliano della Roma, sulla stagione di Claudio Ranieri in giallorosso. I dettagli in merito

La Roma nel 2025 è la squadra che in Europa ha fatto più punti. Per l’esattezza 26, 1 in più di corazzate come Psg, Liverpool e Bayern che stanno dominando rispettivamente Ligue 1, Premier League e Bundesliga. Alla luce di questo percorso così continuo non è più un’utopia immaginare un finale di stagione decisamente avvincente. Gran parte del merito di tutto questo è di Claudio Ranieri. Un suo ex giocatore, Julio Sergio, che in giallorosso con lui ha vissuto momenti importanti, ha spiegato a La Gazzetta dello Sport quali siano le caratteristiche che lo rendono un allenatore bravissimo:

«Sa scegliere i giocatori, metterli in campo e come parlargli. Riesce a darti fiducia anche nei momenti peggiori. Dice sempre la verità e questo fa bene a uno spogliatoio. Mourinho è uno che si fa amare, Guardiola uno con un’idea precisa di gioco, Ancelotti sa vincere ovunque ma Ranieri è al loro livello. La Roma può arrivare in Champions così come noi arrivammo a un passo dallo scudetto, ci sono ancora tanti punti a disposizione».