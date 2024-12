Juric è il nuovo allenatore del Southampton: «Ecco che squadra voglio» – VIDEO

Ivan Juric è il nuovo allenatore del Southampton: il tecnico croato lascia l’Italia dopo 14 anni e sbarca nella Premier League, chiamato a salvare i Saints, al momento ultimi in classifica con appena 5 punti. Di seguito le sue prime parole da tecnico degli inglesi.

