Juric: «Lookman con me è stato corretto. Difficile sostituire lui e Retegui ma ho buone sensazioni da…». Le parole del tecnico dell’Atalanta

Manca ormai poco più di una settimana all’attesissimo esordio in Serie A sulla panchina dell’Atalanta per il tecnico Ivan Juric. L’avventura dei nerazzurri nel prossimo campionato inizierà ufficialmente domenica 24 agosto, quando alle ore 20:45 affronteranno in casa il Pisa, in una sfida che segna l’inizio di una nuova era per il club bergamasco. L’attesa è palpabile, ma prima di concentrarsi sul campionato, c’è un ultimo, prestigioso test da superare. Nella giornata di domani, sabato 16 agosto, l’Atalanta sarà infatti impegnata in un’amichevole di lusso contro la Juventus guidata da Igor Tudor, con fischio d’inizio previsto per le 20:45.

In questo clima di grande fermento, tra preparazione atletica e strategie tattiche, Ivan Juric ha concesso un’intervista a L’Eco di Bergamo per fare il punto della situazione. Il tecnico ha toccato temi cruciali, dal calciomercato alla condizione dei singoli, fino alle prospettive per la stagione che sta per cominciare. Uno degli argomenti più delicati ha riguardato la situazione di Ademola Lookman, il cui futuro sembra ormai lontano da Bergamo. Juric ha affrontato la questione con grande trasparenza, spiegando la posizione del giocatore e del club. «Ademola con me è stato molto corretto, mi ha spiegato il suo pensiero. Bisogna accettare la situazione. Dispiace che si sia arrivati a questo punto. Ho allenato la squadra quando lui aveva un problema al polpaccio, dopo è successo tutto questo. Per cui non ha influito».

L’assenza di Lookman, unita ad altre cessioni importanti, ha inevitabilmente condizionato le strategie sul calciomercato. Juric non ha nascosto le difficoltà nel rimpiazzare giocatori così determinanti per l’attacco. «Abbiamo perso giocatori che hanno prodotto l’80-90% dei nostri gol e non sarà facile sostituirli. Non credo che arriverà qualcuno capace di replicare in un colpo solo i numeri di Retegui o Lookman, ma dobbiamo rinforzarci con intelligenza e ampliare le soluzioni. Chi è già qui può crescere e avvicinarsi a quel livello».

Tuttavia, non mancano le note positive. Tra queste, spicca l’impatto di Gianluca Scamacca, dal quale l’allenatore si aspetta molto. Juric ha concluso l’intervista parlando delle condizioni dell’attaccante e del suo ruolo centrale nel progetto tecnico. «In questo primo mese mi ha dato sensazioni molto positive. Sta crescendo gradualmente e voglio iniziare a inserirlo da subito nelle rotazioni. È un elemento importante, ma con tanti impegni ci serve anche un’altra opzione per l’attacco, così da restare competitivi su più fronti». Parole che caricano di responsabilità l’attaccante, chiamato a diventare uno dei nuovi leader offensivi di un’Atalanta in piena trasformazione.