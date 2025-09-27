Juric: «Ho sempre fatto bene, a Roma buttato là e lasciato solo. Ahanor mi sta impressionando». Le parole del’ tecnico dell’Atalanta

Un punto prezioso all’Allianz Stadium, ma anche un pizzico di rammarico per quella che poteva essere una vittoria di prestigio. È questo lo stato d’animo di Ivan Juric, tecnico dell’Atalanta, che ha commentato ai microfoni di DAZN l’1-1ottenuto sul campo della Juventus. L’allenatore ha analizzato con lucidità una partita dai due volti, lodando la crescita della sua squadra ma non nascondendo il rimpianto per le occasioni sprecate.

«I primi 20′ meglio loro, dopo invece per noi grande rammarico perché dopo il gol abbiamo avuto 3/4 situazioni per raddoppiare. Non avevo la sensazione di poter prendere gol, ma traiamo spunti positivi da questa partita, va bene. Ci mancano i due punti contro il Pisa, siamo soddisfatti e prepariamo la gara contro il Bruges».

Juric ha poi elogiato la prestazione di alcuni singoli, a partire dal giovane difensore Isebor Ahanor, sempre più una certezza del pacchetto arretrato. «Ha fatto bene a Parigi, benissimo col Torino, oggi di nuovo. Mi ha fatto una grandissima impressione in questi primi mesi, ha voglia di imparare e migliorare. Ora deve rimanere lucido, ma non ho grossi dubbi su questo».

Parole di stima anche per l’autore del gol, Ibrahim Sulemana, un giocatore che unisce quantità e potenziale. «Grandissimi margini di miglioramento, può fare meglio nella finalizzazione e nelle scelte ma ha un grande posizionamento in fase di non possesso e di lui ci si può fidare».

Infine, una riflessione personale sul suo percorso, che lo ha visto superare anche momenti difficili, come quelli della passata stagione, uscendone rafforzato. «Per anni ho fatto molto bene, l’anno scorso non sono arrivati i risultati ma sono state esperienze che mi hanno rinforzato, ho visto la Premier, sono stato a Roma con grandi giocatori nonostante sia stato buttato là e lasciato da solo». Una dimostrazione di carattere che il tecnico sta trasmettendo alla sua Atalanta, sempre più a sua immagine e somiglianza.