Ivan Juric ha parlato al termine di Verona-Inter

Ivan Juric, allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita persa 2-1 contro l’Inter.

«In questi tre mesi i ragazzi sono andati oltre ogni aspettativa, come sacrificio e voglia di lavorare. Andare avanti così sarebbe un suicidio. Saprà la società quali passi fare per garantire continuità. Io voglio conquistare la salvezza, per me sarebbe già fantastico. Questo è il mio unico obiettivo».