Juric punta il dito: “Stampa ingenerosa dopo la Lazio” – VIDEO

Il tecnico del Verona Ivan Juric è intervenuto al termine del match contro la SPAL. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore scaligero su alcuni commenti dopo la sfida con la Lazio:

«Con la Lazio abbiamo giocato nettamente meglio, poi il risultato è stato diverso. I commenti non mi sono piaciuti per niente. La squadra ha fatto una grandissima prestazione contro la Lazio, come ha fatto contro la SPAL».