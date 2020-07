Juve, accordo totale con Pirlo per la panchina dell’Under 23

La Juventus e Andrea Pirlo hanno raggiunto l’intesa totale per l’incarico di allenatore dell’Under 23 bianconera. I dettagli

Come riporta Gianluca Di Marzio, è stata raggiunta l’intesa totale tra Andrea Pirlo e la Juventus per l’incarico di allenatore dell’Under 23 bianconera. L’ex centrocampista dunque torna in bianconero, nelle vesti di allenatore dell’U23, e lo farà insieme a Baronio, confermato come suo vice.

Come riporta Sky Pirlo avrà anche un video analyst di fiducia nel suo staff, mentre il resto dei componenti saranno uomini del club.