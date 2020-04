Juve, agente Rugani: «Napoli? Nel calcio non si può mai dire»

Le dichiarazioni di Davide Torchia, agente di Daniele Rugani. Il difensore della Juve potrebbe rientrare nell’affare Milik

Tra le possibili contropartite nell’affare Milik-Juve potrebbe rientrare anche Daniele Rugani. Davide Torchia, agente del difensore bianconero, ha fatto il punto sul futuro del suo assistito ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

CESSIONE – «Sarò sincero e diretto: non abbiamo notizie di eventuali trattative in corso, né di cessioni né di scambi, ma ovviamente nel calcio può succedere di tutto. Gli scambi tra giocatori se fatti in modo intelligente possono alleggerire l’impatto economico di un’emergenza come quella che stiamo vivendo. Ho qualche perplessità, non sarà facile mettere tutti d’accordo».

JUVE – «Se la Juve non ti considera capace di fare prestazioni ottime per raggiungere determinati obiettivi, non rimarresti tutti questi anni e Rugani è lì da 5 anni ormai. Sarri l’ha richiesto sia al Napoli che al Chelsea. È vero che non ha giocato tutte le partite e non è un titolare inamovibile, ma quando è arrivato alla Juventus c’erano anche i due più forti difensori italiani in circolazione. Credo che il futuro di tutti i calciatori passi da questo scorcio di stagione: con tante partite insieme, ci sono determinate condizioni che possono cambiare».

NAPOLI – «Rugani possibile nuovo leader della difesa azzurra? Daniele è un calciatore più sulla giocata, sulla posizione, sulla prevenzione. Recupera spesso palloni che sembrano facili, ma perché ci arriva in anticipo, ha delle buone letture. Non è ancora un leader, è vero che non ha 18 anni, ma neanche 32. Spesso i difensori italiani a 24-25 anni non erano ancora leader, ci hanno impiegato del tempo».