Le parole del tecnico della Juve, Massimiliano Allegri, in conferenza stampa in vista della sfida contro la Roma di domani

PAROLE – «LA Roma sta facendo un ottimo campionato perché è in lotta per un posto in Champions. In casa è la prima squadra d’Europa, o una tra le prime tre, ad aver subito meno gol, ne ha presi solamente 5 in 11 partite in campionato. Viene da 4 vittorie in casa dove non ha subito neanche un gol, quindi sarà una partita bella, com’è normale che sia Roma-Juventus, in uno stadio pieno, troveremo una bella giornata perché sarà abbastanza primaverile. Dovremo essere bravi a fare una bella partita. Andare con -15 in Champions non vinci uno Scudetto, vinci tre Scudetti. Pogba ha reagito bene, ieri ha fatto allenamento. Sta bene, è normale che non ha minutaggio. Son rimasto molto contento di come è entrato, non era facile dopo tanto tempo. Si è calato subito nella partita, facendo buone cose. Normale che deve crescere, quindi momentaneamente è un’ottima soluzione in panchina. Milik tornerà dopo la sosta. Miretti rientra, gli altri sono tutti a disposizione».

