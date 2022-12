Juve, Allegri: «Per gestire momenti di negatività è importante grande lucidità»

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato del tema “Team working e comunicazione delle vittorie e delle sconfitte”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in un seminario via streaming per l’Università politecnica delle Marche. Di seguito riportiamo un estratto.

GESTIRE LA NEGATIVITA’ – «Per gestire momenti di negatività, com’è successo quest’anno all’inizio, è importante grande lucidità, rimanendo un po’ staccati da quello che possono essere coinvolgimenti emozionali. Soprattutto perché all’interno di un team siamo in tantissimi ed è normale ci possano essere paure. Da noi ci sono 100 persone: la squadra, massaggiatori, magazzinieri fisioterapisti . L’aspetto psicologico nel rasserenare e dare serenità è molto importante, questo sicuramente spetta ai responsabili».

