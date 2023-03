Juve, arriva la decisione del Consiglio di Stato sulla carta segreta

Il Consiglio di Stato si è espresso sulla richiesta sospensiva della FIGC in merito alla carta Covisoc. Tutti i dettagli

Arriva una novità fondamentale per il caso plusvalenze che vede coinvolta la Juventus. Il Consiglio di Stato ha infatti respinto la richiesta di sospensiva e fissato la Camera di Consiglio per il ricorso della FIGC sulla “Carta Covisoc” per il 23 marzo.

Questo vuol dire che lunedì la Federcalcio sarà costretta a consegnare alle difese di Juventus e dei suoi tesserati coinvolti nel processo, la carta fin qui tenuta segreta.