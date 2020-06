Juve Arthur, è il giorno delle visite: Sarri trova il suo jolly, firmerà un accordo con i bianconeri di cinque anni

Oggi le visite mediche, poi le firme sul contratto. È l’Arthur-Day in casa Juventus, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: il giocatore è arrivato con i medici del Barcellona, che faranno le visite per Pjanic.

Lo scambio – si legge – è stato definito. Il brasiliano ha giocato 9′ a Vigo, poi è atterrato coi medici del club. L’accordo è stato raggiunto per i prossimi cinque anni.