Juve, Gianni Balzarini convinto del rinnovo di McKennie: «Si legherà fino al 2028, merita la conferma»

Juve, Gianni Balzarini convinto del rinnovo di McKennie. Le dichiarazioni del giornalista

Gianni Balzarini, noto giornalista, sul suo canale Youtube, ha parlato del rinnovo di Weston McKennie fino al 2028, appoggiando la scelta societaria dei bianconeri. Le parole riportate da TuttoJuve.

PAROLE – «La Juve che verrà sta lavorando per il rinnovo di Gatti e di McKennie, ci sono già le cifre più o meno McKennie che prende 2 milioni e mezzo, si legherà alla Juve fino al 2028 con un contratto di 3 milioni netti l’anno. Io dico che questo è un ragazzo che si merita questa conferma, questo rinnovo. Ha passato due volte le forche caudine della messa fuori rosa o dell’uscita dal progetto, in un caso addirittura è andato al Leeds in prestito, è rientrato e si è riconquistato il posto.

Credo che un ragazzo così vada solo celebrato per quello che ha dimostrato, per quello che sarà in grado di dimostrare, lo faremo o lo si farà più avanti, ma per quello che ha dimostrato, per la duttilità, per mettersi al servizio di questa squadra, il cosiddetto McKennie spocchioso americano, ragazzi, alla Juve non si è visto. Si è visto, invece, un giocatore con gli attributi, con l’attaccamento a questa maglia e dunque è giusto che lui meriti delle nuove chance anche in futuro, quantomeno fino al 2028 poi si vedrà sulla carta ovviamente».