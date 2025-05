Juve, rinnovo McKennie: per Tuttosport è fatta per il prolungamento. Tutti i dettagli dell’accordo

Rinnovo McKennie Juve, il prolungamento è cosa fatta: nuova scadenza e aumento d’ingaggio, i dettagli del nuovo accordo del centrocampista

Weston McKennie è pronto a rinnovare il suo contratto con la Juve. Il centrocampista, che ha convinto il club per spirito di sacrificio e duttilità, si appresta a prolungare il suo attuale accordo.

Come svelato da Tuttosport per il centrocampista degli USA è pronto un contratto fino al 2028 con opzione per il 2029 e ritocco dell’ingaggio che passera dagli attuali 2,5 milioni a 3 milioni a stagione. La prossima settimana potrebbe esserci l’incontro per trovare la quadra definitiva.