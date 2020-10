Nel primo tempo contro il Barcellona, la Juventus ha fatto segnare una statistica negativa

Il primo tempo di Juventus-Barcellona, partita valevole per la seconda giornata di Champions League, è terminato 1-0 per i blaugrana. I bianconeri hanno provato reagire, ma sono andati incontro a una statistica negativa.

Come riportato da Opta Paolo, la Juventus nei primi 45′ ha effettuato solamente due tiri in porta. E non accadeva in un primo tempo casalingo di Champions League dal dicembre 2009, dalla partita contro il Bayern Monaco.