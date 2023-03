Juve, Bargiggia: «Allegri non ha avuto coraggio con Chiesa»

Le parole del giornalista Paolo Bargiggia a Juventusnews24 dopo la sconfitta dei bianconeri contro la Roma di ieri sera

Paolo Bargiggia ha parlato in esclusiva a Juventusnews24.com dopo la sconfitta della Juve a Roma. Di seguito un estratto delle sue parole.

Che Roma-Juve ha visto? I bianconeri avrebbero meritato di più?

«Ho visto una brutta partita, che non è stata un bello spot per il calcio italiano. Una esasperazione di un tatticismo che per opinionisti e tifosi, che danno sempre ragione a chi vince, è stato considerato un capolavoro di Mourinho. Io ho visto una partita nel primo tempo inguardabile, nel secondo si è aperta un minimo dopo il gol. Considerare geniale la scelta di Mourinho di giocare senza punte mi sembra una cosa da calcio anni ’70. La Juve ha avuto la colpa come al solito di svegliarsi quando va sotto. Sono state tutte giocate individuali, non si è mai visto niente di corale. Trovo che Allegri abbia mancato di coraggio tenendo Chiesa in panchina a lungo».

Interrogativi anche su Allegri: lo ritiene l’allenatore adatto per riportare la Juventus al vertice?

«Io ritengo Allegri un allenatore non adatto alla Juve, ma non lo dico adesso, lo dicevo da quando lo hanno richiamato. Non ha conoscenze calcistiche, ha vinto in un’epoca, anche se molto vicina, quando poteva gestire dei campioni. L’ha detto anche Cassano quando era al Milan, non si allenavano praticamente quasi mai e vincevano le partite. Non fa crescere il materiale umano e i calciatori, basta vedere l’involuzione di Vlahovic. Io non lo terrei né con l’ingresso in Champions né con altri risultati. Soprattutto alla luce di un programma che dovrà essere sostenibile. Io prenderei un allenatore giovane, con delle idee, che fa crescere i ragazzi e e che li valorizza attraverso il gioco».

