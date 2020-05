Juve, Barzagli dice addio: l’ex difensore lascia lo staff di Sarri

Andrea Barzagli saluta la Juve: l’ex difensore bianconero ha deciso di stare accanto alla famiglia abbandonando così il club

Clamoroso addio alla Juventus: Andrea Barzagli lascia il club bianconero. Come riporta La Stampa anche se il campionato dovesse riprendere, il campione del mondo non tornerà a Torino per portare a termine la collaborazione con Maurizio Sarri, del cui staff era entrato a far parte a settembre come allenatore dei difensori.

Oggi il tecnico bianconero è tornato alla Continassa ma senza Barzagli, facendo nascere il sospetto di una separazione. Lo stesso Barzagli ha comunicato la decisione ad Agnelli e a Sarri nei giorni scorsi. Il motivo? Come riporta il quotidiano torinese non c’è nessun retroscena sospetto. L’ex Palermo aveva raggiunto la famiglia in Umbria durante il lockdown e, avvicinandosi il ritorno, si è reso conto di quanto gli pesasse la lontananza. Dopo anni di ritiri e di partite ha avvertito l’esigenza di fermarsi un po’.