Juve, Bonucci: «Finale col Barcellona? Pensavamo di averla già vinta»

Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha parlato a L’Equipe in vista del match di Champions contro il Lione. Ecco le parole del calciatore bianconero:

LIONE – «Non lo nego siamo favoriti, ma questo non ti fa vincere le partite. Servirà essere lucidi nel nostro modo di preparare la partita. L’ideale sarebbe segnare a Lione per essere avvantaggiati. Hanno anche un allenatore che ha lavorato in Italia e sa come si preparano questo tipo di partite. Le gare di Champions sono particolari, dove la qualità intrinseca delle squadre conta fino a un certo punto. È questione di mentalità».