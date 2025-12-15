Juve, con Bremer in campo cambia tutto! Ecco tutte le possibili soluzioni di Spalletti con il difensore brasiliano in campo

Juve, come cambia con Bremer in campo? Ecco le possibili soluzioni del tecnico Luciano Spalletti con il brasiliano

La vittoria esterna della Juventus al “Renato Dall’Ara” non ha portato soltanto tre punti preziosi, ma ha segnato anche il ritorno in campo di un elemento fondamentale: Gleison Bremer. Il difensore brasiliano è tornato a giocare una gara ufficiale dopo quasi tre mesi di assenza, chiudendo un periodo complicato iniziato il 27 settembre, quando un infortunio al menisco contro l’Atalanta lo aveva costretto all’operazione e a un lungo stop.

Con il recupero di Bremer, Luciano Spalletti può finalmente iniziare a ridisegnare la sua Juventus. Il rientro dell’ex Torino rappresenta infatti un vero spartiacque tattico. Il tecnico bianconero sta valutando il passaggio definitivo alla difesa a quattro, un’idea più volte accarezzata e che ora trova nel brasiliano il perno ideale per guidare il reparto. Se invece si scegliesse una transizione più graduale, Bremer tornerebbe naturalmente al centro della difesa a tre, affiancato da Kelly a sinistra e Kalulu a destra, con Rugani e – più avanti – Gatti come alternative.

Il suo ritorno produce però un altro effetto immediato: la “liberazione” di Teun Koopmeiners. L’olandese, adattato nelle ultime settimane a braccetto difensivo per necessità, ha garantito solidità ma ha inevitabilmente sacrificato la sua incisività offensiva. Con Bremer di nuovo al comando della retroguardia, Koopmeiners può tornare nel suo ruolo naturale in mezzo al campo, dove Spalletti potrà utilizzarlo come:

regista in un centrocampo a due

mezzala d’inserimento in un reparto a tre

trequartista alle spalle della punta, pur con qualche riserva legata al rendimento della scorsa stagione

La Juventus ritrova così un leader difensivo e, allo stesso tempo, recupera un centrocampista di altissimo livello nel suo ruolo preferito. Un doppio ritorno che potrebbe rappresentare un vero punto di svolta nella stagione bianconera.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

