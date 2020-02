Juve Brescia, Chiellini torna in campo sei mesi mesi dopo l’operazione

Verso la fine Juve Brescia, Giorgio Chiellini ha fatto il suo ritorno in campo cinque mesi dopo l’operazione al ginocchio

Sfida speciale quella tra Juve e Brescia per Giorgio Chiellini. Dopo sei mesi fuori per la rottura del crociato, il difensore bianconero è stato convocato da Maurizio Sarri, e non solo.

Il difensore bianconero, infatti, ha fatto il suo ritorno in campo dopo l’operazione al ginocchio di sei mesi fa. A lasciargli il posto è stato Bonucci, che gli ha consegnato la fascia da capitano tra i sorrisi.